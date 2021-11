Vor dem Conference-League-Spiel von Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam sind nach Tagesspiegel-Informationen bereits 1100 Fans der Niederländer in Berlin. Hunderte versammelten sich am Mittwochabend am Hackeschen Markt. Es wurde Pyrotechnik gezündet. Auch behelmte Polizeihundertschaften waren vor Ort.

Die Polizei Berlin steht vor dem Rückspiel von Union gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend in der Conference League vor einem Großeinsatz.

In der Nacht zu Mittwoch wurden schon Teile der East Side Gallery mit einem Schriftzug des niederländischen Fußballvereins besprüht. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen in der Nacht zu Dienstag Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 1.45 Uhr zwei vermummte Männer beobachtet haben, wie sie die Mauterteile großflächig besprühten.

Alarmierte Einsatzkräfte stellten einen 18 mal zwei Meter großen Schriftzug fest - „Feyenoord“ stand in großen Buchstaben auf dem Berliner Wahrzeichen. Beim Absuchen der Umgebung entdeckten die Einsatzkräfte die zwei geflüchteten Tatverdächtigen und nahmen diese fest. Bei den beiden Männern im Alter von 21 und 25 Jahren entdeckten die Beamten Farbreste an den Händen sowie mehrere Farbspraydosen.

Auf Anfrage des Tagesspiegels bestätigte die Berliner Polizei, dass es sich bei den Männern um niederländische Staatsbürger handelt, die nach Berlin gereist seien. Sie sind nicht mehr in Gewahrsam, ein Richter lehnte einen Haftbefehl ab.

Der gesprühte Schriftzug "Feyenoord" an der East Side Gallery. Foto: imago images/Matthias Koch

Mittlerweile wurde das "Feyenoord"-Graffito offenbar wieder übersprüht - unter anderem mit dem Schriftzug "Ultras Union".

Etwa 1900 Beamte werden am Donnerstag rund um das Spiel im Olympiastadion im Einsatz sein, darunter sind auch fünf Unterstützungseinheiten aus anderen Bundesländern sowie die Reiterstaffel der Bundespolizei.

„Es ist bekannt, dass zwischen den gewaltbereiten Fangruppen von Union und Feyenoord Rotterdam eine Fehde vorherrscht. Das hat uns veranlasst, unsere Maßnahmen im Vergleich zu anderen Fußballspielen zu verstärken“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz.

Das Hinspiel vor zwei Wochen in den Niederlanden wurde schon von Auseinandersetzungen überschattet. Das habe dazu beigetragen, dass „die Emotionen nun noch höher kochen“, sagte Cablitz.

Inzwischen wurde der Schriftzug wieder übermalt - mit: "Ultras Union" Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Die Fans beider Clubs sollen schon bei der Anreise streng voneinander getrennt werden. Union-Fans sollen mit der S-Bahn zum Olympiastadion fahren und dort über das Süd- und Osttor hineingehen.

Die Niederländer werden mit der U-Bahn und die Hans-Braun-Straße zum Olympiastadion geleitet. Die Polizei will auch andere Orte in der Stadt im Blick behalten.

Bereits 1100 Feyenoord-Fans in Berlin

Es sei davon auszugehen, dass die verfeindeten Fans die gewaltsame Auseinandersetzung auch an symbolträchtigen Orten suchen werden. „Wir haben auch dezentrale Aktionen im Fokus“, sagte der Polizeisprecher.

Bei dem Spiel am Donnerstagabend werden 5200 Unterstützer aus Rotterdam im Berliner Olympiastadion sein. So viele wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr. „Die Sicherheitsvorkehrungen sind allein schon wegen der Menge an Gästefans erhöht worden“, sagt Union Berlins Pressesprecher Christian Arbeit. So werden auch im Olympiastadion etwa 800 Ordner im Einsatz sein. Laut Arbeit mehr als je zuvor, seit er bei Union ist.

Anhänger von Union Berlin wollen sich nach Informationen des Tagesspiegels unter anderem in der Fankneipe "Abseitsfalle" treffen, um Angriffe auf das Stadion und das Vereinsgelände zu verhindern.

Die Anhänger von Feyenoord Rotterdam gelten als gewaltbereit und international berüchtigt. Allein in dieser Saison brachten sie dem Verein Geldstrafen in sechsstelliger Höhe ein.

In der Vergangenheit kam es bei Duellen mit Ajax Amsterdam aber auch bei Europapokal-Spielen immer wieder zu schlimmen Szenen. Dafür verantwortlich ist vor allem ein harter Kern von Hooligans. Wie viele davon nach Berlin reisen ist nicht bekannt. (mit dpa)