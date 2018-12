Die Berliner Polizei ist zu einer Terror-Razzia in Berlin-Wedding ausgerückt. Das teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Dienstagmorgen mit. "Seit den frühen Morgenstunden werden in einem Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen Terrorismusfinanzierung mehrere Objekte durchsucht", heißt es in der ersten Stellungnahme. "Darunter befinden sich Räumlichkeiten in der As-Sahaba-Moschee in Berlin-Wedding." Diese hatte ihren Sitz zuletzt in der Torfstraße, nahe dem U-Bahnhof Amrumer Straße, hatte aber angekündigt, expandieren zu wollen. Sie gilt als Treffpunkt der Salafistenszene - mehr lesen Sie hier im Tagesspiegel. Weiter schreibt die Generalstaatsanwaltschaft: "Der 45jährige Ahmad A., der öffentlich unter dem Namen Abul Baraa als Imam Auftritt, ist verdächtig, einem jihadistischen Kämpfer in Syrien Geld für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen zur Begehung terroristischer Straftaten zur Verfügung gestellt zu haben."

Die Moschee ist in Sicherheitskreisen bekannt: Als im Sommer 2018 ein Berliner IS-Anhänger in Mossul im Irak getötet wurde, hieß es: Er gehörte zum inoffiziellen Führungszirkel der salafistischen Al-Sahaba-Moschee im Wedding an. (Tsp)

Lesen Sie mehr im Tagesspiegel

Am 19. Dezember jährt sich der Breitscheidplatz-Anschlag zum zweiten Mal. Innensenator Geisel spricht im Interview über den Umgang mit Extremsituationen.