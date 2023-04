Polizeieinsatz in Berlin-Tempelhof Beleidigungen, Diskriminierung und Flaschenwurf im Linienbus

Zu einem Mann, der in einem Linienbus der Linie 246 in Tempelhof randalierte, rückten am Freitagnachmittag Einsatzkräfte der Polizei aus. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe der Unbekannte gegen 17.30 Uhr zunächst einen Fahrgast rassistisch beleidigt. Als eine 23-Jährige einschritt, habe er auch sie beleidigt. Auf das Geschehen aufmerksam geworden, alarmierte der 56 Jahre alte Busfahrer die Polizei zur Haltestelle Burgemeister- Ecke Manteuffelstraße, heißt es weiter in der Mitteilung.

Daraufhin trat der Randalierer der Polizei zufolge an ihn heran und warf eine Glasflasche, die den Fahrer verfehlte, jedoch an der Frontscheibe abprallte und auf dem Boden zerschellte. Anschließend sei der Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet. Die Suche nach ihm sei erfolglos.

Auch der anfangs beleidigte Fahrgast hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt, heißt es. Die junge Frau sowie der Busfahrer seien unverletzt geblieben. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung dauern an. (Tsp)