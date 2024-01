Polizeieinsatz in Karow Frau in Berliner Wohnung mit Messer schwer verletzt

Wegen eines Messerangriffs ist die Polizei in der Nacht zu Sonntag nach Berlin-Karow ausgerückt. Eine Frau wurde in einer Wohnung in der Karestraße schwer verletzt, wie ein Sprecher der Berliner Polizei auf Nachfrage bestätigte. Lebensgefahr soll nicht demnach nicht bestehen. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.

Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet. Demnach soll gegen 1 Uhr ein Streit zwischen der Frau und einem Mann eskaliert sein. Dabei soll der Mann auf die Frau eingestochen haben. Dem Bericht nach musste die Verletzte im Krankenhaus notoperiert werden. Der mutmaßliche Angreifer soll kurz nach der Tat von der Polizei abgeführt worden sein. (Tsp)