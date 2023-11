„Prenzlberger Bügel“ auf Sitzbänken Schlaf-Sperre gegen Obdachlose oder seniorenfreundliche „Aufstehhilfe“?

Hat der Bezirk „obdachlosenfeindliche Sitzbänke“ installiert – oder besonders inklusive Bänke mit „Aufstehhilfe“? Das ist die Frage in der Choriner Straße in Prenzlauer Berg. Dort gibt es in Höhe der Hausnummer 34 einen Spielplatz, auf dem nach Angaben von Anwohnern häufig Obdachlose sitzen und schlafen.