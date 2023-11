Pro-Palästina-Demo in Berlin-Mitte Hunderte demonstrieren am Checkpoint Charlie

Hunderte Menschen sind am Freitagabend zu einer erneuten pro-palästinensischen Kundgebung am Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte gekommen. Die Polizei sprach von rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Demonstration verlief demnach zunächst weitgehend friedlich.

Zu den Teilnehmenden gehörten zahlreiche Frauen und Kinder. Dennoch war die Stimmung aufgeheizt, Rufe auch gegen Medien waren zu hören. Die Polizei äußerte sich dazu zunächst nicht.

Auf dem Plakat eines Demo-Teilnehmers wurde der Holocaust relativiert und mit der Situation in Gaza verglichen: „Nothing learnt from Holocaust! Germany Promoting Genocide Again! Protect Gazans Now“, hieß es auf dem Plakat, übersetzt: „Nicht aus dem Holocaust gelernt! Deutschland unterstützt erneut einen Genozid! Unterstützt die Menschen in Gaza jetzt.“

In Hör- und Sichtweite zu den Springer-Redaktionen wurde skandiert: „Deutsche Medien lügen, lasst euch nicht betrügen“ und „Axel Springer lügen“, berichtete ein Tagesspiegel-Reporter auf der Plattform X.

Neben Palästina-Flaggen hatten viele Transparente dabei. Aufgerufen zur Kundgebung hatte eine Gruppe namens Vereinigtes Palästinensisches Komitee. (dpa, JuG)