Protest gegen A100-Ausbau Klimaschützer wollen auf der Berliner Stadtautobahn demonstrieren

Ein Bündnis aus Initiativen und Verbänden will am Sonntag auf der Berliner Stadtautobahn gegen deren Weiterbau protestieren. Man fordere einen sofortigen Planungsstopp für den 17. Bauabschnitt der A100, der vom Treptower Park weiter zur Storkower Straße führen soll, hieß es in einer Ankündigung der Klimaschutzinitiative Letzte Generation. Der 16. Abschnitt vom Dreieck Neukölln zum Treptower Park soll im kommenden Jahr eröffnen.