Protestaktion in Berlin Angehörige der Hamas-Geiseln fordern von Deutschland mehr Druck

Ein halbes Jahr nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas haben Angehörige der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln Deutschland gebeten, mehr für die Freilassung der Menschen zu tun. Bei einer Protestaktion in Berlin stellten sie am Montag eine überdimensionale Sanduhr zwischen Kanzleramt und Bundestag auf, mit der Aufschrift: „Die Zeit läuft davon“.