Pyrotechnik, Flaschenwurf, drei Festnahmen Berliner Polizei erneut bei pro-palästinensischer Versammlung in Neukölln im Einsatz

Am Freitagnachmittag war die Polizei Berlin erneut in der Neuköllner Sonnenallee im Einsatz. Hier war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu pro-palästinensischen Solidaritätsbekundungen gekommen. Trotz Verbots versammelten sich zwischenzeitlich bis zu 150 Personen an der Kreuzung zur Reuterstraße, vereinzelt mit palästinensischen Symbolen.

Die Polizei beschlagnahmte mehrere palästinensische Fahnen und baute eine sogenannte „Bearbeitungsstraße“ auf, um die konfiszierten Objekte zu registrieren. Umstehende stimmten immer wieder Parolen wie „Free Palestine“ an, Medienvertreter wurden durch Einzelpersonen an der Arbeit gehindert, ein Mann beschimpfte die Journalisten als „zionistische Presse“. Es sei Pyrotechnik gezündet worden und es habe einen Flaschenwurf gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe drei Festnahmen gegeben. Einsatzkräfte hätten die Lage beruhigt, hieß es.

Die Polizei baute eine Bearbeitungsstraße auf, um konfiszierte Objekte zu registrieren. © Tsp/Julius Geiler

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrte die Kreuzung im Bereich Sonnenallee und Reuterstraße mit Flatterband ab. Die Einsatzkräfte trugen Schutzkleidung und Helme. Das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun teilte ein Video, auf dem zu sehen war, wie Menschen palästinensische Fahnen schwenken.

Nach dem Terrorangriff der palästinensischen Organisation Hamas auf Israel mit vielen Toten am vergangenen Wochenende hatten Vertreter von Samidoun die Attacke gefeiert, indem sie Süßigkeiten auf der Sonnenallee im Stadtteil Neukölln verteilten. Nach Polizeiangaben waren am Freitag bis zu 400 Einsatzkräfte unterwegs, um solche Versammlungen zu unterbinden. Die Behörde hatte verstärkte Präsenz auf den Straßen in den nächsten Tagen besonders in Neukölln, in Wedding und im Regierungsviertel angekündigt. (mit dpa)