Queer-buntes Leben am Ostkreuz Wohngemeinschaften für queere Menschen im „Lovo“

Wie eine Zeichnung im Himmel ist das Kunstwerk aus Edelstahl auf dem „Lovo“ von Weitem sichtbar. „Das Werk sollte den Ort als etwas Besonderes markieren, aber nichts darüber erzählen”, sagt der Künstler Uli Vogl.

Vogel und sein langjähriger Lebensgefährte Christoph Wagner entwickelten das „Lovo“ gemeinsam, ein Haus, in dem in vier Wohngemeinschaften queere Menschen mit Betreuungsbedarf zusammenleben.

Als 2014 viele Flüchtlinge nach Berlin kamen, hörten Vogl und Wagner immer wieder von schlimmen Diskriminierungen gegenüber queeren Personen in Sammelunterkünften.

Das „Lovo“ ist einer von drei „Lebensorten Vielfalt“

Dagegen wollten sie etwas tun und einen sicheren Ort für queere Geflüchtete schaffen. So kontaktierten sie Marcel de Groot, den Geschäftsführer der Berliner Schwulenberatung. „Gemeinsam konnten wir unsere Idee entwickeln und verwirklichen”, sagt Vogl.

Inzwischen leben im „Lovo“ nicht nur Geflüchtete, sondern auch queere Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen. Die Berliner Schwulenberatung betreibt das „Lovo“ nun als einen von drei „Lebensorten Vielfalt”, Orte, an denen queere Menschen geschützt leben können.

Wagner ist Architekt, gemeinsam mit Wenke Schladitz entwarf er das „Lovo“, das mit seiner rosaroten und blauen Fassade und offenen Balkonbändern im Kiez auffällt.

Wir sind anders und wir wollen auffallen. Sherin Y., Bewohnerin des „Lovo“

Dieser Ort biete Schutz vor den Verdrängungsmechanismen der Stadt, sagt Wagner. Das „Lovo“ liegt im beliebten Bezirk Friedrichshain, direkt am S-Bahnhof Ostkreuz. Die meisten der Bewohner:innen hier könnten sich die Mieten in diesem Bezirk nicht leisten. „Viele, die hier wohnen, würden durch ihre Einschränkungen bei WG-Tests durchfallen”, sagt Wagner.

Trotzdem sei das „Lovo“ kein utopischer Raum. „Wir haben hier geschützte Räume für Bedürftige geschaffen, in einer Utopie bräuchte es diesen Schutz nicht mehr”. Dennoch gebe es hier mehr Menschlichkeit und Freiheit als an vielen anderen Orten, sagt Vogl.

Sherin Y. wohnt seit 2018 im „Lovo“. © Tagesspiegel /Doris Spiekermann-Klaas

Das sieht auch Sherin Y. ähnlich. Die 25-jährige Transfrau lebt schon seit 2018 im „Lovo“. Alle Bewohner:innen verbinde ihr Queersein und die Ausgrenzungserfahrungen, die sie gemacht haben, erzählt Sherin Y..

Das Haus falle durch die vielen Leute, die ein und aus gehen und die Architektur auf und das sei auch gut so: „Wir sind anders und wir wollen auffallen”, sagt sie. Auch die Gemeinschaftsangebote und die Gruppenveranstaltungen genieße sie sehr, denn der Kontakt zu anderen queeren Personen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ist ihr wichtig.

Vogl und Wagner machten sich bei der Entwicklung des Gebäudes viele Gedanken darüber, wie sie „durch die Architektur Gemeinschaft fördern” können. „Die Gemeinschaftsräume müssen schön und attraktiv sein, einen logischen Fluss haben”, sagt der Architekt Wagner.

Das Lovo macht das Viertel tatsächlich bunter. Uli Vogl, Mitentwickler des „Lovo“

Die Gemeinschaftsorte im „Lovo“ werden genutzt: „Wenn es regnet, tragen die Bewohner:innen einen Tisch in den offenen Eingangsbereich und frühstücken dort, letztens hat dort jemand sein Fahrrad repariert”, so Wagner.

Doch Wagner und Vogl war es wichtig, neben den Gemeinschaftsangeboten Rückzugsorte zu bieten. So hat jedes Zimmer einen eigenen Balkon, auf den sich die Bewohner:innen zurückziehen können. Im „Lovo“ bewegen sich die Bewohner:innen also stets in einem Spannungsfeld zwischen Privatsphäre und Gemeinschaft.

Das „Lovo“ möchte nicht als „das Schwulenhaus” am Ostkreuz gebrandmarkt werden, sondern Teil der Nachbarschaft sein, so Vogl. So befindet sich im Erdgeschoss das „Café Transfair” und ein CBD-Shop. Vor dem „Lovo“ sitzen die Bewohner:innen und auch Nachbar:innen. Einige der Bewohner:innen arbeiten im Café mit.

Im oberen Stockwerk des Hauses bewohnen Heteropaare drei Wohnungen, die auf dem freien Wohnungsmarkt verfügbar sind. So findet wirkliche Integration statt, sagt Vogl. Das Haus werde von der Nachbarschaft gut angenommen, sagt er. „Das Lovo macht das Viertel tatsächlich bunter”.

Vogl und Wagner haben mit dem „Lovo“ einen geschützten Raum für queere Personen geschaffen. „Wir haben viele Ideen und wollen machen”, sagt Vogl. So planen die beiden schon weitere künstlerische und architektonische Projekte.

