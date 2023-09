Räuberische Erpressung in Alt-Hohenschönhausen Berliner Polizei sucht mit Bildern nach Tatverdächtigen

Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung zweier Tatverdächtiger. Die beiden Männer stehen im Verdacht der räuberischen Erpressung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Männer sollen am Samstag, dem 7. Januar 2023, zwischen 16.30 und 16.50 Uhr in der Freienwalder Straße in Alt-Hohenschönhausen einem Jugendlichen mit körperlicher Gewalt und dem Einsatz eines Hundes gedroht haben. Sie erbeuteten unter anderem das Telefon.

Sie sollen den Jugendlichen zunächst verfolgt haben, um ihn an der Straßenbahnhaltestelle Freienwalder Straße zu überfallen. Sie flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Personen. Auch Zeugen werden für die weiteren Ermittlungen gesucht.

Hinweise nimmt das zuständige Jugendkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in Plänterwald unter der Telefonnummer (030) 4664-373315 entgegen. Außerdem können Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 3 unter der Telefonnummer (030) 4664-371100, per E-Mail an Dir-3-K-33@polizei.berlin.de, an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. (Tsp)