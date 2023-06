Rauchsäule über Berlin-Neukölln Lagerhalle des Entsorgers Remondis brannte – Feuerwehreinsatz dauert an

Am Mittwochabend hat eine größere Halle des Abfallunternehmens Remondis in der Lahnstraße in Berlin-Neukölln Feuer gefangen. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem Tagesspiegel. Ein Brandmelder hatte Alarm geschlagen. Die Feuerwehr war die ganze Nacht hindurch mit den Löscharbeiten beschäftigten, sie dauerten auch am Donnerstagmorgen noch an, wie der rbb berichtete.

Am späteren Abend war die Lage am Brandort nach Angaben der Einsatzkräfte unter Kontrolle. Die Feuerwehr ging davon aus, dass sie mit dem Löschen von Glutnestern noch bis in den Donnerstag hinein beschäftigt sein wird.

Die Halle habe mehrere Abschnitte auf rund 5000 Quadratmetern, die alle betroffen seien, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr rückte mit weit mehr als 120 Kräften aus und versuchte, „die Bereiche, die noch nicht betroffen sind, zu schützen“, erklärte der Sprecher. Das gelang auch, wie die Feuerwehr später bei Twitter berichtete.

Laut Feuerwehrangaben konnten die Einsatzkräfte die brennende Halle nicht betreten. Vielmehr versuchten sie, die Flammen unter anderem von mehreren Drehleitern aus sowie mithilfe von Gerätschaften, die Wasserwerfern ähneln, zu löschen. Ein Löschboot kam auf einem benachbarten Kanalarm zum Einsatz.

Die Rauchwolke ist weithin zu sehen. © privat

Menschen waren laut Angaben der Feuerwehr nicht in Gefahr. Entgegen ersten Befürchtungen wurden auch keine angrenzenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Die von der Feuerwehr herausgegebene amtliche Warnung erhielten viele Handynutzer etwa eine Stunde nach Beginn des Einsatzes über die App Nina und über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz.

Es brenne „in einer Lagerhalle für Papierabfälle“, hieß es auf der Internetseite des Bundesamtes. Dadurch komme es „zu einer beträchtlichen Rauch- und Geruchsbelästigung.“ Das Bundesamt rief in der Warnmeldung dazu auf, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Später teilte die Feuerwehr mit, dass Messungen in der Umgebung keine Hinweise auf eine Gefährdung der Bevölkerung ergeben hätten.

Die Polizei ist vor Ort und sperrt das Gelände ab. © Tsp/Stefan Jacobs

Auf Twitter rief die Feuerwehr dazu auf, den Bereich rund um das Unternehmensgelände zu meiden und die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. Dennoch fanden sich nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur (dpa) viele Schaulustige ein, um die Szenerie zu beobachten und mit ihren Handys zu filmen.

Die Brandursache sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei Berlin am Mittwochabend. (mit dpa)