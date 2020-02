Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag im Volkspark Friedrichshain im Einsatz gewesen: Wie ein Sprecher mitteilte, brannte der "Pavillon im Volkspark Friedrichshain" in voller Ausdehnung. Das Restaurant mit Biergarten befindet sich im südöstlichen Teil des Volksparks. Nach Angaben der Feuerwehr stand das Gebäude leer. Die Feuerwehr konnte das Feuer inzwischen weitestgehend löschen. Das teilte ein Pressesprecher der Feuerwehr mit. Derzeit steigt noch Rauch aus dem Gebäude. Die Einsatzkräfte werden noch bis in die Nacht damit beschäftigt sein die letzten Brandherde auszumachen.

"Wir schätzen, dass es 300 Quadratmeter Grundfläche hat", sagte der Feuerwehrsprecher. 70 Kräfte sind derzeit im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Feuerwehrleute brachten elf Druckgasbehälter aus dem Gebäude. Am späten Nachmittag brannte noch das Dach, der Einsatz sollte bis in die Abendstunden fortgesetzt werden.

Anfänglich habe es Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung gegeben, hieß es von der Feuerwehr. Diese sei inzwischen stabil. Das Lokal verfügt nach eigenen Angaben über ein Reetdach.

Reaktionen von Twitternutzern und entsprechende Fotos zeigen, dass das Feuer auch außerhalb Friedrichshains zu sehen ist. Unter anderem war die Rauchsäule den Tweets zur Folge aus dem Volkspark auch aus Lichtenberg, Neukölln und vom Hauptbahnhof aus zu erkennen. Auch vom Alexanderplatz, von der Warschauer Brücke und vom Bahnhof Landsberger Allee teilten Twitternutzer Fotos des Qualms.

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin ist der Verkehr auf der südlich an den Volkspark angrenzenden Landsberger Allee nicht von den Löscharbeiten betroffen.