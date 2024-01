Rechtsabbiegeunfall in Berlin 73-jährige Fußgängerin angefahren – schwer verletzt

Eine 73-Jährige ist am Donnerstagnachmittag in Mitte von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte die Frau die Neue Grünstraße an der Kreuzung zur Seydelstraße überqueren, als sie von einem rechtsabbiegenden Auto getroffen wurde. Der 61-Autofahrer war zuvor auf der Seydelstraße in Richtung Leipziger Straße unterwegs gewesen.

Die Fußgängerin stürzte bei der Kollision auf die Straße und erlitt diverse Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine elfjährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt. (Tsp)