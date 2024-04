Tagesspiegel Plus Rededuell beim SPD-Mitgliederforum in Berlin : „Jedes Mal tust du, Raed, so, als hättest du mit all dem nichts zu tun“

Beim Mitgliederforum zum Berliner SPD-Parteivorsitz diskutieren die Kandidaten über die Zukunft der Partei. Kritik gibt es an Salehs Zaunplänen und Hikels Haltung zu anti-muslimischen Rassismus.