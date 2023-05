Regierungsstart unter Kai Wegner Die neue Berliner Koalition sollte nicht nur die eigene Klientel bedienen

So phrasenhaft der Satz „Wir machen Politik für alle Berlinerinnen und Berliner“ des neuen Regierenden Kai Wegner in seiner ersten Regierungserklärung auch klingen mag, im Kern repräsentiert er das, was eine gute Regierung ausmacht: Alle Menschen in Berlin, auch jene, die ihn nicht gewählt haben, im Blick zu behalten.