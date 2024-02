Regnerischer Wochenstart Ungemütliches Wetter mit Wind und Schauern in Berlin

Die neue Woche beginnt in Berlin und Brandenburg wechselhaft und windig. Der Montagvormittag ist bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. Ab mittags gibt es bei wechselnder Bewölkung noch einzelne Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 10 Grad. Ein mäßiger, teils frischer Wind weht. Im Südwesten Brandenburgs gibt es vorübergehend Sturmböen mit bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Am Nachmittag schwächt der Wind ab.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es stark bewölkt mit kurzen Schauern. Auf Tiefstwerte um 6 Grad sinken die Temperaturen. Es weht noch schwach bis mäßig. Viele Wolken und örtlich etwas Regen bestimmen das Wetter dann auch am Dienstag. Die meiste Zeit des Tages bleibt es aber trocken. Auf 8 bis 10 Grad steigen die Temperaturen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wechselhaft. Auf 7 bis 5 Grad gehen die Werte zurück. Mit Regen beginnt der Mittwoch. Ab Mittag lockert es auf und bleibt überwiegend trocken. Es erwärmt sich auf 10 bis 12 Grad. Ein mäßiger Wind weht, lokal mit Böen, die zum Abend nachlassen. (dpa)