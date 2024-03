Reizgas im Flur versprüht Berliner Feuerwehr muss 50 Schüler wegen Atemwegsreizungen behandeln

In einer Schule in Berlin-Wilmersdorf ist am Montagvormittag vermutlich Pfefferspray versprüht worden. Einsatzkräfte behandelten etwa 50 Schülerinnen und Schüler vor Ort, fünf davon kommen voraussichtlich ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Die Kinder und Jugendlichen wiesen demnach Reizungen der Atemwege wie Husten oder Schnupfen auf.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass das Reizgas vermutlich im Flur der Schule versprüht worden sei und nach dem Pausenklingeln die Schülerinnen und Schüler in den Flur gerannt seien. Ein Bild der Feuerwehr auf der Plattform X zeigt mehrere Einsatzfahrzeuge vor der Robert-Jungk-Oberschule in der Sächsischen Straße.

Die ersten Erkenntnisse deuten laut Sprecher auf Pfefferspray hin, die Feuerwehrleute konnten aber nichts mehr in der Schule nachweisen. (dpa, Tsp)