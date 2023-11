Rollstuhlfahrerin in Marzahn angefahren 27-Jährige stirbt nach Unfall in Berliner Krankenhaus

Eine 27-Jährige, die am vergangenen Montag, 20. November in Berlin-Marzahn von einer abbiegenden Autofahrerin angefahren worden war, ist am Samstagabend im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Rollstuhlfahrerin war nach Polizeiangaben am Montagmorgen von einer 41 Jahre alten Autofahrerin angefahren worden. Die Frau soll die 27-Jährige beim Abbiegen vom Arendsweg in die Rhinstraße übersehen haben. Den Angaben nach wollte die Rollstuhlfahrerin gerade die Rhinstraße bei Grün überqueren. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)