Roman von Mutter-Tochter-Duo aus Berlin „Viele Erwachsene verstehen nicht, wie Kinder denken“

Die Zitronenlimonade ist umgekippt. Sophie Schlösser versucht, die Limo vom Tisch zu wischen und grinst dabei ihre Mutter an, die ihr gegenübersitzt. Die blickt sie durch ihre Brille an und lächelt zurück, einen Tadel fürs Verschütten gibt es nicht. Die beiden sitzen in einem Café in Lichterfelde West. Dorthin gehen sie zu besonderen Gelegenheiten gern zum Kuchen essen.