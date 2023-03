„Rosen für Clara“ Traditionelle Demo und Kundgebung zum Frauentag in Marzahn-Hellersdorf

Der Frauen-März ist in Marzahn-Hellersdorf mit mehreren Veranstaltungen schon am Wochenende gestartet. Doch auch am 8. März – in Berlin ein Feiertag – ist einiges im Bezirk geplant. Das größte Event ist die traditionelle Demonstration und Kundgebung „Rosen für Clara“, benannt nach Clara Zetkin, die als Begründerin des Internationalen Frauentags gilt.

In vielen Ländern ist der 8. März ein gesetzlicher Feiertag. In Deutschland zwar nicht, aber seit 2019 in der Frauentag Berlins zehnter Feiertag - nachdem monatelang darüber debattiert wurde, welches Datum Feiertag in der mit wenigen freien Tagen beschenkten Hauptstadt werden soll. In diesem Jahr zieht Mecklenburg-Vorpommern nach.

In Berlin sind an diesem Tag drei größere Demonstrationen angemeldet. Wer alle drei besuchen will, hat Pech: Sie finden quasi alle zur gleichen Zeit statt. Die größte startet in Mitte. Mehrere Initiativen, darunter das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und Verdi, rufen zum Internationalen Frauen*kampftag zur Demo unter dem Motto „Feministisch – Solidarisch – Gewerkschaftlich!“ auf. Start ist um 13 Uhr am Invalidenpark, das Ende gegen 15.30 Uhr am Bebelplatz. Bereits um 12 Uhr startet am Mariannenplatz in Kreuzberg die Fahrraddemo „Purple Ride“ für mehr Sichtbarkeit von FLINTA (Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Allys). Geradelt wird zum Leopoldplatz im Wedding.

Ebenfalls um 12 Uhr startet die dritte für den 8. März angemeldete Demo. Das Frauen-Netz Marzahn-Hellersdorf ruft um 12 Uhr zur Demonstration und um 13 Uhr zur Kundgebung „Rosen für Clara“ auf. Treffpunkt für die Demonstration ist um 12 Uhr der Vorplatz des S-Bahnhofs Ahrensfelde. Von dort laufen die Teilnehmenden zum Clara-Zetkin-Denkmal im Clara-Zetkin-Park. Zetkin war eine sozialistisch-kommunistische deutsche Politikerin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin. Unter dem Motto „Solidarisch aktiv für Frauenrechte“ fordert das Frauen-Netz ein gewaltfreies Leben für Frauen und ihre Kinder, Frauenarmut zu bekämpfen, Sorgearbeit aufzuwerten und Frauengesundheit sicherzustellen.

Weitere Termine rund um den Frauentag in Marzahn-Hellersdorf:

Musikalisches, literarisches, künstlerisches und kulinarisches Frühstück: Die Spielplatzinitiative Marzahn lädt am 8. März ab 9.30 Uhr im Lehmhaus Alpha II zu Speis und Trank – zubereitet von Männern – ein. Dazu liest Wolfgang Reuter Geschichten über Marzahn vor, der Kiezreporter Rolf A. Götte trägt Geschichten über seine Freundschaft mit Helga Hahnemann vor. Anika Petzoldt bietet eine Gauklershow, Bezirksbürgermeister Gordon Lemm kommt als „Rosenkavalier“. Anwesend sein werden auch die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, die Schauspielerin und Autorin Urte Blankenstein (bekannt als „Frau Puppendoktor Pille“) und der Vorsitzende des Heimatvereins Wolfgang Brauer. Anschließend geht es gemeinsam zur Kundgebung „Rosen für Clara“.

Empfang : „Frauen bringen den Kompass zum Leuchten": Am 8. März findet von 16 bis 21 Uhr im Stadtteilzentrum Kompass, Kummerower Ring 42, ein Empfang mit Kreativangebot „Mein Name leuchtet", Texten zum Thema „Frauen-Power", Musik und Tanz sowie süßen und herzhaften Snacks statt.

Kostenlos Trainieren. Am 8. März trainieren alle Frauen gratis, die das FitX im Biesdorf-Center ausprobieren möchten. Das Angebot gilt am 8. März von 7 bis 22 Uhr. Mitgebracht werden müssen Sportbekleidung, ein Handtuch, eine Trinkflasche und ein gültiger Lichtbildausweis.

Vortrag : Ihr gutes Recht! – Was bringt das „neue" Bürgergeld Frauen*? Termin: 9. März, 14 bis 16 Uhr mit der Fachanwältin für Sozialrecht Bianca Geiß im Frauenzentrum Matilde, Stollberger Str. 55.

Vernissage und Gespräch zum zweiten Teil der Ausstellung „Blutliebe" – (Mehr)Generationen – Verantwortung. Bogil Frischwasser stellte den ersten Teil ihrer Werke anlässlich des Internationalen Tages „Nein zu Gewalt an Frauen" aus. Sie möchte auch mit dem zweiten Teil ihrer Bilder darauf aufmerksam machen, dass der Körper der Frauen* ihnen selbst gehört und was Gewalt mit Frauen* macht. 9. März, 16 bis 18 Uhr, Frauenzentrum Matilde, Stollberger Str. 55.

Foto-Ausstellung: Welt der Frauen – Frauen der Welt. Sechs Fotograf:innen der Gruppe Blickwechsel.Berlin haben versucht, das Besondere und Einzigartige unterschiedlicher Frauen hierzulande und anderswo in der Welt mit ihrer Kamera einzufangen. Bis 25. April im Kompass – Haus im Stadtteil, Kummerower Ring 42.

