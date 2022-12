Rund 1000 Straftaten im Internet Hunderte Verfahren wegen Hass und Hetze in Berlin

Hasskriminalität hat auch in diesem Jahr bei der Berliner Staatsanwaltschaft zu Hunderten Verfahren geführt. Bis Ende August hat die Zentralstelle Hasskriminalität 2606 Fälle registriert, in denen Menschen wegen ihrer Religion, sexuellen Orientierung oder politischen Arbeit angegriffen worden sind.

In 961 Fällen davon gehe es um Straftaten im Internet, wie Leiterin Ines Karl der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage sagte. Hier seien 659 Verdächtige namentlich bekannt. Im von der Corona-Pandemie geprägten Gesamtjahr 2021 hat die Zentralstelle insgesamt 3735 Verfahren registriert, davon 1637 im Internet.

Die Zentralstelle Hasskriminalität gibt es seit September 2020. Die Berliner Behörde war nach den Anschlägen in Halle und Hanau entstanden und will so Rassismus, Antisemitismus und anderen Formen gruppenbezogener Anfeindungen besser begegnen können. Zuvor wurden solche Fälle von der Staatsanwaltschaft generell erfasst. (dpa)

