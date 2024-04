Scharfe Kritik an Wegner Opposition spricht von Berliner „Haushaltschaos“

Die Berliner Fraktionen von Grüne und Linke haben scharfe Kritik an der Haushaltspolitik der schwarz-roten Koalition geäußert. In einer gemeinsamen Erklärung vor der Plenarsitzung am Donnerstag kritisierten sie insbesondere, dass der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei der Plenarsitzung am Donnerstag keine Regierungserklärung zum Thema geben werde.