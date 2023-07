Schlägereien in Berliner Schwimmbädern Woher kommt die Gewalt?

Wer dieser Tage die Berliner Sonnenallee im Bezirk Neukölln, nahe des Columbiabads, entlangläuft, der sieht: Männer.

Männer, die sich die Haare schneiden lassen. Männer, die im Café sitzen und Wasserpfeife rauchen. Männer, die vor dem Gemüseladen plaudern. Die wenigen Frauen, die man erblickt, erledigen zügig ihre Einkäufe, manchmal mit mehreren Kindern im Schlepptau. Andere sind Touristinnen, die auf Holzklappstühlen vor arabischen Fast-Food-Restaurants entspannen.

Immer wieder eskaliert die Gewalt in Berliner Schwimmbädern, an Silvester, aber auch andernorts. In Parks, nach Hochzeitsfeiern, auf Volksfesten. Oft sind Männer aus den großen städtischen Ballungsgebieten beteiligt. Jedes Mal wieder stellt sich die Frage: Warum passiert das?