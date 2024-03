Schnell in den Osterurlaub Diese Direktflüge ab BER bringen Berliner in die Ferne

Pünktlich zum Beginn der Osterferien in Berlin und Brandenburg dürfte das Fernweh viele Familien an die Flughafenterminals des BER in Schönefeld locken: Angesichts des durchwachsenen Märzwetters hierzulande sind ferne Reiseziele mit Sonne, Wärme und Meer besonders reizvoll. Die Aussicht auf Langstreckenflüge mit diversen Umstiegen dürfte allerdings so manche Reisende eher wieder abschrecken.