Deutschlands Schülersprecher im Gespräch „Wir sind nicht die Schoßhündchen der Politik“

Sie sind die obersten Vertreter der deutschen Schülerschaft, doch sie werden nicht gehört: die Bundesschülerkonferenz (BSK). Das Gremium repräsentiert vierzehn der sechzehn Landesschülervertretungen in Berlin. Nun wurde ein neues Bundessekretariat gewählt: Florian Fabricius heißt der neue Generalsekretär der BSK. Der 18-jährige Hesse hat große Pläne: Zugunsten der Schülerinteressen soll unter anderem der Föderalismus reformiert werden. Wenn die deutsche Bildungspolitik die großen Herausforderungen nicht meistere, vor denen sie stehe, drohten Deutschland weitere Krisen, meint Fabricius. Bildung müsse daher gegenüber anderen Politikfeldern priorisiert werden. Und Fabricius macht eine klare Ansage an die Politik: Von nun an soll Bildungspolitik die Handschrift der Schüler:innen tragen.