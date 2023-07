Wer in Berlin Schule macht Bildet euch, bildet andere, bildet Zeitungen!

In der Schule geht es meist um Ordnung: Es wird benotet, bewertet, kategorisiert und eingebüchst. Alles hat System, nichts darf chaotisch sein. Mit dem Chaos verliert ein System aber auch sein Charisma: Wo bleiben ohne Unordnung die Ideen? Wo bleibt in der Beständigkeit die Autonomie? Das Chaos muss man suchen; das Chaos muss man wollen. Ich habe es in meiner Schülerzeitung gefunden.