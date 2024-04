„Wer plant so etwas?“ Berliner Lehrerin kritisiert Senat für modulare Schulbauten

Ich bin Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule in Berlin. Dieser Schultyp ist für mich der beste, denn er bildet die wirkliche Gesellschaft ab. So sitzen in den Klassen 7 bis 10, in denen ich unterrichte, Schülerinnen und Schüler jeder Couleur: Kinder und Jugendliche aus Helikopter-Elternhäusern ebenso wie vernachlässigte, manche haben Förderbedarf im Lernen, einige eine geistige Behinderung, andere sind hochbegabt, manche autistisch, andere leiden am Tourette-Syndrom, manche sprechen noch nicht lange Deutsch.