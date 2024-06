Schweigemarsch für Rouven L. in Berlin Tausende Beamte erinnern an getöteten Mannheimer Polizisten

Nach dem Messerangriff gegen Rouven L. gedenkt auch Berlin am Freitag mit einem Trauermarsch des getöteten Mannheimer Polizisten. Tausende Polizeibeamte kamen am Mittag am Potsdamer Platz zusammen, um zur baden-württembergischen Landesvertretung zu ziehen. Die beiden größten Berufsverbände der Polizei hatten zu dieser Gedenkdemonstration durch die Innenstadt aufgerufen.

An der Spitze laufen der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) mit. Auch Kultursenator Joe Chialo (CDU), die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner und Raed Saleh, sowie der SPD-Landesvorsitzende und Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel haben sich eingereiht. Aus der Bundespolitik kamen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sowie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.

Vorn dabei: der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD). © dpa/Christoph Soeder

Neben der Polizei waren auch Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Ordnungsämter anwesend. Als der Trauerzug das Verteidigungsministerium passierte, standen die Soldaten in stiller Andacht, mit gefalteten Händen und ließen den Marsch vorbeiziehen.

Auf Fahnen, Flaggen, Transparente wurde bei dem Aufzug verzichtet. Dies wurde nach Tagesspiegel-Informationen auch zuvor gefordert. Auch eine Kundgebung werde es nicht geben.

Der 25-jährige Afghane Sulaiman A. hat am vergangenen Freitag bei einer islamkritischen Kundgebung im baden-württembergischen Mannheim fünf Menschen niedergestochen und den Polizisten Rouven L. durch Stiche in den Kopf getötet. Die Ermittler gehen davon aus, dass A. aus islamistischen Motiven handelte.

Bundesweit finden am Freitag um 11.34 Uhr Schweigeminuten und Trauerveranstaltungen für den getöteten Rouven L. statt. Am Freitag vor einer Woche war es zu dieser Uhrzeit zu der tödlichen Attacke in Mannheim gekommen.