Beim Sturz in einen etwa sechs Meter tiefen Schacht auf einem Schulhof in Friedrichshain ist ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Der Schacht sei zwar abgedeckt gewesen, die Metallabdeckung habe aber unter dem Gewicht des Jungen nachgegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am vergangenen Mittwoch. Zuvor hatten „Bild“ und „B.Z“ berichtet.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Junge wurde der Sprecherin zufolge vom Schulpersonal mit einer Leiter geborgen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr war er demnach nicht. Warum die Abdeckung nicht hielt, blieb zunächst unklar - die Ermittlungen zu Ursache und Hergang liefen, hieß es. (dpa)