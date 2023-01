Schwimmender Jugendclub im Berliner Südosten Treptow-Köpenick plant Boot für Jugendliche

In vielen Ortsteilen stehen Jugendliche buchstäblich noch auf der Straße. Auch im expandierenden Müggelheim, wo vor einigen Jahren der einzige Jugendclub dem Wohnungsbau weichen musste. Da die Situation auch in manch anderem Ortsteil rund um den Langen See so ist, wird jetzt Abhilfe geschaffen. Ab dem Frühjahr wird es einen dezentralen Jugendtreffpunkt geben – das mobile Jugendzentrum Langer See (mJZ Langer See).

