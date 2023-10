Schwules Anti-Gewalt-Projekt in Berlin Büro der Beratungsstelle Maneo in Schöneberg beschädigt

Das Büro des schwulen Anti-Gewalt-Projekts Maneo in Berlin-Schöneberg ist beschädigt worden.

Ein Mitarbeiter der Beratungsstelle stellte am Montagmorgen Zersplitterungen im Glas der Eingangstür in der Bülowstraße fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da ein politisches Motiv vermutet wird, ermittelt der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Tür vermutlich in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen beschädigt. (dpa)