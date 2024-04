SEK-Einsatz in Berlin-Lichtenberg Mann flieht nach Streit – und stürzt vom Balkon

In Lichtenberg hat es am Montagabend einen SEK-Einsatz gegeben. Zuerst berichtete die „B.Z.“. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen bestätigte, soll es in einem elfgeschossigen Mehrfamilienhaus in der Harnackstraße gegen 23.45 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein.