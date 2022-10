Tagesspiegel Plus Senator Geisel zum Molkenmarkt : „Die Architekturdebatte ideologisch zu führen, ist ein Fehler“

Andreas Geisel will am Molkenmarkt Fakten schaffen. Den Vorwurf von Alleingängen weist er zurück und nennt die Signa-Kooperation am Ku’damm ein „normales Planungsinstrument“.