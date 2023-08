Vier Frauen über sexuelle Belästigung in der Bahn „Man wägt immer ab: Wie gefährlich kann es noch werden?“

Ein TikTok-Trend aus New York zeigt junge Frauen, die extra lange T-Shirts tragen, um sich in der Bahn vor sexueller Belästigung zu schützen. Die „Subway Shirts“ sollen sie vor unangenehmen Blicken und Sprüchen bewahren. Sexuelle Übergriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln spielen auch in Berlin eine Rolle: Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik gab es im vergangenen Jahr 447 Sexualdelikte im Berliner Nahverkehr. Im Vergleich zu 2021 sind sie damit um 10,6 Prozent gestiegen, im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sogar um fast 30 Prozent.