Sie wollten die Straße überqueren Autofahrerin fährt Radfahrerin und Kind in Berlin-Kreuzberg an und flüchtet

Eine Autofahrerin soll in Kreuzberg eine Radfahrerin und einen elfjährigen Jungen angefahren haben und geflüchtet sein. Das Kind kam am Dienstagmittag mit Verletzungen unter anderem am Kopf auf die Intensivstation eines Krankenhauses, die 28-jährige Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte.