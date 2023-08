Söckchen sind lächerlich und unsexy Liebe Berliner, lasst bitte die Schuhe an!

Lädt man einen Berliner zum Abendessen zu sich nach Hause ein, passiert Folgendes: Kaum überschreitet er die Türschwelle, zieht er auch schon die Schuhe aus. Weist man ihn lachend darauf hin, dass hier exterritoriales Gebiet ist und man in Frankreich die Schuhe anbehält, rechtfertigt er sich sofort: der Klimawandel, die Hitze, er schwitzt, er konnte dem billigen Sechserpack nicht widerstehen, will den Parkettboden nicht zerkratzen und vor allem: Er mag es bequem.

Wir sind unter uns, machen wir es uns also gemütlich (ein nicht zufällig unübersetzbares Wort). Ich sehe ihn erschrocken an: Bei diesem Tempo drückt womöglich auch schon der Hosenbund. Wo soll dieser Striptease enden? Wenn ich bedenke, dass vor ein paar Jahren Männer noch um Erlaubnis baten, ihre Jacke ablegen zu dürfen ...

Das ließe sich alles mit kulturellen Unterschieden erklären, stünde der Gast nicht plötzlich in Söckchen vor mir. Nicht in Kniestrümpfen wie tapfere Bergsteiger auf Alpengipfeln. Und auch nicht in unauffällig eleganten, wadenlangen Socken gepflegter Gentlemen. Nein: in Söckchen, die gerade so die Zehen bedecken. Unter den Sneakers sind sie unsichtbar, aber jetzt springen sie mir förmlich ins Auge.

Während des gesamten Essens bekomme ich sie nicht aus dem Kopf. Das Ding mit den Söckchen ist: Noch der attraktivste Mann sieht auf einen Schlag sehr unsexy aus. Wie ein großer, dummer Junge steht er vor uns mit seinem Blumenstrauß und seinen lächerlichen Lappen an den Füßen. Schlimmer als hätte er nur Unterhosen an. Und Sie können froh sein, wenn es sich nicht um Zehen-Söckchen mit Micky-Maus- oder Pünktchen-Muster handelt.

Pascale Hugues ist französische Journalistin und lebt in Berlin. Alle zwei Wochen schreibt sie hier über ihre Wahlheimat.

Ich habe nur eine plausible Erklärung für dieses Desaster: Angeblich stammen Söckchen aus der Nachkriegszeit, als es nicht genug Stoff für Kniestrümpfe gab. Die Zeiten sind hart, die Inflation lauert, und wenn man schon an der Heizung spart, warum nicht auch an Socken?

Übersetzung aus dem Französischen: Odile Kennel

Es folgt die Kolumne im französischen Original

Le Berlinois a cette drôle de manie quand on l’invite à dîner à la maison : à peine a-t-il franchi le pas de la porte, le voilà qui retire ses chaussures. Quand on lui fait remarquer en riant qu’ici il est en zone extraterritoriale et qu’en France les chaussures on les garde aux pieds quand on est invité quelque part, il s’empresse de se justifier : la chaleur due au dérèglement climatique le fait transpirer, il n’a pas pu résister à l’offre bon marché du paquet de 6, il ne veut pas rayer votre parquet et surtout il aime le confort. Nous sommes entre nous, alors pourquoi ne pas nous mettre nous à l’aise, soyons gemütlich (un mot et ce n’est pas un hasard intraduisible). Je le regarde effarée : A ce train-là, il y a aussi la ceinture du pantalon qui serre. Où s’arrêtera ce striptease ? Quand je pense qu’il y a quelques années encore un homme vous demandait l’autorisation de tomber la veste.

Tout cela se résumerait à une différence culturelle surprenante si l’invité ne se retrouvait pas soudain devant vous en socquettes. Pas les chaussettes qui vont jusqu’aux genoux. Celles que portent les vaillants montagnards sur les sommets alpins. Pas non plus les chaussettes à mi-mollets à l’élégance discrète que choisissent les hommes d’affaires. Non des socquettes qui couvrent à peine les doigts de pieds. Elles sont censées être invisibles sous les sneakers, mais là elles vous sautent aux yeux. Pendant tout le repas vous ne pensez plus qu’à elles. Seulement voilà : les socquettes ont aussi pour regrettable effet collatéral d’émasculer d’un coup le plus séduisant des hommes. Il est là, devant vous comme un grand garçon benêt avec son bouquet de fleurs et ses ridicules Lappen au bout des pieds. C’est encore pire que s’il était en slip. Et vous pouvez vous estimer heureuse si la socquette n’a pas cinq doigts, un motif Mickey Mouse ou des pois.

Je n’ai trouvé qu’une seule explication plausible à ce désastre : il paraît que les socquettes datent de l’après-guerre quand on n’avait pas assez de tissu pour faire monter les chaussettes jusqu’aux genoux. Or les temps sont durs, l’inflation rôde et si on économise sur le chauffage, pourquoi pas ne pas rogner sur la chaussette.