Nach verheerendem Erdbeben Türkische und kurdische Gemeinden in Berlin rufen zum Spenden auf

Das schwere Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet schockiert in Berlin besonders die Menschen mit persönlichen Bindungen in die Region. Seit dem Morgen versuchen kurdische Gemeindemitglieder, ihre Verwandten und Bekannten in den stark betroffenen Gebieten telefonisch zu erreichen.

„Ich habe verzweifelte Menschen hier, die am Telefon weinend zusammengebrochen sind“, sagt Ali Ertan Toprak. Die Ersten hätte bereits die traurige Gewissheit erreicht, dass Familienmitglieder ums Leben kamen, sagt der Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland (KGD), der am Montag gerade in Berlin unterwegs war. Ganze Dörfer seien dem Erdboden gleichgemacht worden, der Winter komme noch erschwerend hinzu.

Wir sind alle zutiefst erschüttert. Remzi Uyguner, Türkischer Bund Berlin-Brandenburg (TBB)

Viele Berliner Kurden wollten schnell Hilfe leisten, doch das ist laut Toprak schwierig. Er appelliert an die Türkei, die Grenze zu Syrien zu öffnen, damit Hilfslieferungen zügig in die Konfliktregion gebracht werden können.

Als Erstes hat die Kurdische Gemeinde ein Spendenkonto eingerichtet, dessen Einnahmen laut Toprak als Soforthilfe an lokale Hilfsorganisationen vor Ort verteilt werden. Gegenüber Spenden an staatliche Akteure Syriens oder der Türkei bleiben die Kurden skeptisch.

„Wir sind alle zutiefst erschüttert“, sagt Remzi Uyguner vom Türkischen Bund Berlin-Brandenburg (TBB). Auch er kennt Menschen, die ihm vom Tod ihrer Verwandten berichtet haben. Eine eigene Hilfskampagne hat die Gemeinde nicht, empfohlen wird unter anderem eine Spende an den türkischen Such- und Rettungsverein Akut. Die Nichtregierungsorganisation wurde 1996 im Süden des Landes von Bergsteigern gegründet und hat sich auf Rettungseinsätze nach Naturkatastrophen spezialisiert.

Genannt werden außerdem Spendenkonten der Rothalbmond-Gesellschaft, Islamic Relief, Wefa und Hasene. Unterdessen koordiniert des Deutsche Rote Kreuz (DRK) seine Hilfe mit den türkischen beziehungsweise syrisch-arabischen Halbmondgesellschaften. Die Abstimmung sei noch im Gange, sagte eine DRK-Sprecherin am Montagnachmittag. Ähnlich ist die Situation beim Technischen Hilfswerk (THW). Auch dort steht noch nicht fest, inwieweit der Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt involviert wird.

