Sperrkreis aufgehoben Weltkriegsgeschoss in Berlin-Marienfelde erfolgreich gesprengt

Das jahrzehntealte gefundene Raketengeschosses in Berlin-Marienfelde wurde am Freitagmorgen erfolgreich gesprengt. Das teilte die Polizei kurz nach 9.00 Uhr auf Twitter mit. Anders als zuvor geglaubt, handelte es sich bei dem 100 Kilogram schweren Fund nicht um eine Bombe, sondern um ein Raketengeschoss. Eine Entschärfung war deshalb nicht möglich, es erfolgte eine „kontrollierte Sprengung vor Ort.“

Der Sperrkreis in Marienfelde wurde aufgehoben, die Menschen können zurück in ihre Häuser, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. In der Nacht zu Freitag war die Evakuierung der umliegenden Wohnhäuser gegen 2.00 Uhr abgeschlossen worden. Alle Menschen hätten den 500-Meter-Sperrkreis verlassen, schrieb die Polizei auf Twitter. Pflegebedürftige wurden auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Zudem habe der Bezirk eine Notunterkunft für Anwohner eingerichtet, die nicht anderweitig unterkommen können, sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel.

Das Geschoss war am Donnerstagnachmittag während Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Haltestelle Buckower Chaussee gefunden worden. Der Blindgänger liegt in der Zufahrt zu einem Supermarkt-Parkplatz. Wie viele Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert werden mussten, war zunächst nicht klar. Die Feuerwehr teilte mit, sie sei mit 16 Einsatzkräften vor Ort und unterstütze die Maßnahmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Laut einem Bericht des RBB stammt das Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg, die Zünder sollen sich in einem kritischen Zustand befinden.

Wegen der Entschärfung wurde auch der S-Bahnverkehr der Linie S2 eingeschränkt. Seit etwa 20 Uhr halten die Bahnen nicht an der Haltestelle Buckower Chaussee, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ob andere Haltestellen oder Bahnlinien betroffen sein könnten, war zunächst unklar. Ein Ersatzverkehr mit Bussen könne wegen der Größe und Lage des Sperrkreises nicht angeboten werden, erklärte die Bahn. (Tsp, dpa)