Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wird aufgebaut – darum sind rund um die Gedächtniskirche Straßen gesperrt. Und danach bleiben sie auch wegen des Marktbetriebs und dem Abbau bis bis zum 20. Januar 2020 dicht. Autofahrer müssen sich also andere Wege durch die City West suchen. Die BVG hingegen, hat freie fahrt.

Und wo ist gesperrt?

Die Budapester Straße ist gesperrt – zwischen Bahnhof Zoo (Joachimsthaler Straße) und Olof-Palme-Platz (Ecke Kurfürstenstraße)

Die Kantstraße ist dicht – zwischen der Joachimsthaler Straße und dem Breitscheidplatz

Die Tauentzienstraße und der Ku'damm sind zwischen Nürnberger Straße und Joachimsthaler Straße dicht – allerdings nur in Richtung Halensee

Kurzzeitig ist ab Mittwochabend, 21 Uhr, bis 5 Uhr früh am Donnerstag, die Tauentzienstraße zwischen Joachimsthaler Straße und Nürnberger Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Die Aufbauarbeiten dauern noch einige Zeit – erst am 25. November kann der erste offizielle Glühwein am Weihnachtsmarkt getrunken werden. Aber nicht nur die Buden müssen bis dahin stehen - sondern auch der Weihnachtsbaum. Der wird am Mittwochvormittag an der Gedächtniskirche aufgestellt.

Nach dem Terroranschlag am 19. Dezember 2016 gab es jedes Jahr massive Sicherheitsheitsmaßnahmen auf dem Weihnachtsmarkt – er wurde durch Poller und Stahlgitter abgeschirmt. (Tsp)