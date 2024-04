Staatsanwaltschaft ermittelt Insasse im Berliner Maßregelvollzug verstorben

Im Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Berlin-Buch ist ein Insasse verstorben. Zu dem Vorfall kam es bereits am 9. April, wie die Berliner Staatsanwaltschaft und die zuständige Senatsgesundheitsverwaltung am Freitag auf Nachfrage bestätigten. Die Staatsanwaltschaft hat demnach ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.