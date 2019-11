Wer ab Freitagmorgen dem Brandenburger Tor eine Besuch abstatten will wird sich vermutlich nicht viel mit der Sehenswürdigkeit auseinander setzen. Denn aktuell hängt über der Straße des 17. Juni ein schwebender Teppich aus 30.000 kleinen Botschaften. Die Kunstinstallation des amerikanischen Künstlers Patrick Shearn ist 150 m lang und besteht aus ungefähr 30.000 transparenten Bändern, auf denen Wünsche, Forderungen, Hoffnungen und Visionen von Menschen stehen. Die Botschaften sind in den letzten Monaten im Rahmen von Workshops, Veranstaltungen und Aktionen in Schulen Kirechen