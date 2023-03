Zwei Jugendliche sind in der Nacht zum Sonntag bei einem Streit in Charlottenburg-Wilmersdorf verletzt worden. Ein 17-Jähriger kam mit Stichverletzungen ins Krankenhaus und musste sofort operiert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Lebensgefahr soll aber nicht bestehen. Die Polizei nahm in der Nähe einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest. Er hatte Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Rettungskräfte brachten auch ihn in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich die beiden Jugendlichen sowie zwei weitere Bekannte im Alter von 14 und 16 Jahren gegen Mitternacht zu einer Aussprache in einem Park an der Wilhelmsaue, Ecke Mehlitzstraße getroffen. Dort soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll einer der 16-Jährigen mit einem Messer mehrfach auf den 17-Jährigen eingestochen haben. Der Tatverdächtige lief anschließend davon. (Tsp)

