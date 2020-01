Am Mittwochnachmittag ist in mehreren Straßen in Berlin-Mitte der Strom ausgefallen. Betroffen waren die Alexanderstraße, die Berolinastraße und die Mollstraße, teilte ein Sprecher von Stromnetz Berlin mit.

Von 15:00 Uhr bis 15:48 Uhr waren rund 800 Haushalte sowie einige Gewerbe wegen einem normalen Kabelfehler ohne Strom, teilte der Sprecher dem Tagesspiegel mit. Mittlerweile sei der Fehler wieder behoben.

Das Rathaus Berlin-Mitte, das Einkaufszentrum Alexa und das Kongresszentrum bcc waren nicht betroffen. (Tsp)