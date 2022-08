Seit Samstagmorgen fehlt von dem Studenten Timothy Straußinsky jede Spur. In der Nacht von Freitag auf Samstag - 29. Juli auf 30. Juli - wurde er zuletzt um 3:14 Uhr in einer Sparkassenfiliale in der Zehlendorfer Straße in Teltow gesehen. Nun bittet die Berliner Polizei um Mitthilfe und veröffentlicht Fotos des Vermissten.

Timothy hat nach Angaben der Ermittler den Abend des 29. Juli in der Nord-Neuköllner Kneipe "Bechereck" in der Okerstraße 35 verbracht und war danach in sein Studierendenwohnheim nach Lichterfelde zurückgefahren. Von dort aus wollte er mit einem Uber zum Treptower Park fahren. Er sei allein unterwegs gewesen und schon nach 100 Metern aus bisher unbekannten Gründen ausgestiegen. So berichtete es der Uber-Fahrer der Polizei.

Timothy ist 1,75 Meter groß, 22 Jahre alt, schlank, trägt eine grüne Brille und hat schwarze mittellange Haare bis zu den Ohren und ein Lippenpiercing. Am Samstagmorgen trug er ein beiges Basecap, ein schwarzes T-Shirt mit einem Fischreiher-Muster auf dem Rücken, dunkle Turnschuhe und eine schwarze Hose. Er studiert Chemie an der Freien Universität Berlin.

Bevor der Polizei gemeldet wurde, dass Timothy um 3.14 Uhr in Teltow und vorher in einem Uber gesehen wurde, suchte sie am Mittwochnachmittag mit Spürhunden nach dem Studenten im Treptower Park. Auch eine Ortung blieb erfolglos, sein Handy ist seit Samstagmorgen nicht erreichbar. Für Samstag hatte Timothy ein Zugticket nach Bonn gebucht. Dort hat ihn aber bisher auch niemand gesehen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verbleib des Studenten. Foto: Polizei Berlin

Sollte jemand Timothy Straußinsky gesehen oder gesprochen haben, bitte alle Hinweise der Polizei melden:

Vermisstenstelle des Landeskriminalamts, Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer: 030/4664 912444 oder per Mail an lka124hinweise@polizei.berlin.de Weitere Bilder des Vermissten sind in der hier online