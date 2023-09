Tagesspiegel-Genussmarkt Alles vom Feinsten

Lieben Sie Bratfisch? Seitan-Burger? Venezianische Tramezzini? Dazu ein Craft Beer, ein Schluck Prosecco, ein Glas Apfelsaft von der Streuobstwiese? Beim großen Genussmarkt auf dem Tagesspiegel-Gelände am Askanischen Platz, im Verlagshaus sowie auf dessen Höfen, wird so ziemlich jede denkbare kulinarische Vorliebe angesprochen.

Von 10 bis 18 Uhr können Sie hier auf kulinarische Entdeckungstour gehen. Mehr als 50 Stände bieten regionale und internationale Spezialitäten. Der Ökohof Kuhhorst aus dem Ruppiner Land bietet Selbstproduziertes von Kartoffeln bis Cantuccini-Keksen, die Schweinemeisterei Arenzhain-Hof feinste Wurst vom freilaufenden Mangalitza-Wollschwein, und der Hofladen Wildjäger aus Stechow frisches Wildfleisch aus havelländischen Wäldern.

Ulrike Genz, Chefin der Brauerei Schneeeule, braut Berliner Weiße im Originalstil, mit Milchsäurebakterien, obergäriger Hefe und Brettanomyces-Hefen, und schenkt sie in ihrem Salon für Berliner Bierkultur in Wedding aus. © Schneeeule Brauerei

Die Walnussmeisterei von Vivian Böllersen bringt von Öl bis Naschwerk alles rund um die Nuss mit auf den Tagesspiegel-Hof, Brotsommelier Paul Müller aus Elbe-Elster hat einen Stand, die Naturlandimkerei Landstreichen aus Großwoltersdorf möchte Ihnen den Tag versüßen – oder probieren Sie lieber die Austernbar „Chez Vincent“ aus?

Trinken nicht vergessen! Limonaden und Kaffee gibt es von Urbanflow und dem RöstTeam. Der Gutshof Kraatz aus der Uckermark hat Obstweine von Quittensecco bis Birnencider im Angebot, die Feinbrennerei am Hebewerk verkauft edle Spirituosen aus Niederfinow (Tipp: Ellens Gin!) und die Schneeeule Brauerei aus Berlin-Wedding interpretiert das Traditionsgetränk Berliner Weiße neu: Um dem historischen Geschmack so nahe wie möglich zu kommen, hat Braumeisterin Ulrike Genz nach eigenen Angaben die Hefen aus 50 Jahre alten Weißeflaschen wiederbelebt – und ganz neue Varianten mit Hopfen, Ingwer und Jasminblüten kreiert.

Zusätzlich zu den Gaumenfreuden finden Sie erlesene Keramik von Bollhagen, Feines aus Leder von Anke Runge, Jürgen Panzers Küchenutensilien aus Holz, Kunstdrucke und Postkarten von Gebriele Carasusán ... Sinnenfreude geht schließlich über das Kulinarische hinaus.

Informationen Der Genussmarkt findet von 10 bis 18 Uhr im Tagesspiegel-Verlagshaus statt (Askanischer Platz 3, 10963 Berlin, Eingang Bernburger Straße). Anmeldung bitte unter tagesspiegel.de/genussmarkt oder unter 290 21 - 500. Der Eintritt kostet 5 €, Abonnenten erhalten einen Vorteilspreis für 3 €. Kinder unter 16 Jahren kostenfrei.

Und auch der Geist wird angesprochen: An verschienenen Orten hat die Redaktion ein abwechslungsreiches Programm rund um die Themen Ernährung, Lebensmittel und Genuss zusammengestellt. So verrät Starkoch Tim Raue, warum er sich plötzlich so für die deutsche Küche interessiert, Renate Künast spricht über gute Ernährung als staatliche Aufgabe, eine Verbraucherschützerin informiert über die Verkaufstricks der Supermärkte – und zum Abschluss prüft das Team unseres Checkpoint-Newsletters mit einem kulinarischen Quiz Ihre Berlin-Kompetenz.

Das Wetter soll herrlich sommerlich werden. Kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Kinder und Enkel mit – auf dem Kinderhof wird ein buntes Programm geboten. Eisstände gibt es übrigens auch!