Tarifstreit im öffentlichen Dienst Gewerkschaften rufen zu Warnstreik in Berlin am 6. und 7. Dezember auf

Verdi, der Bildungsgewerkschaft GEW und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) haben für den 6. und 7. Dezember 2023 zu einem zweitägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Der Hintergrund des Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen.

Die Gewerkschaften fordern ein Gehaltsplus von 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 7. und 8. Dezember in Potsdam statt. Zusätzlich fordern die Gewerkschaften die Übernahme von Verbesserungen für den Sozial- und Erziehungsdienst aus dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) sowie Verhandlungen über einen Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten.

Für die Beschäftigten der Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin fordern sie eine Zulage von 300 Euro mehr im Monat. Andrea Kühnemann, Verdi-Landesleiterin für Berlin und Brandenburg sagte: „Noch immer haben die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Mit ihrer fehlenden Bereitschaft zu einer gemeinsamen Lösung lassen die Länder uns keine andere Wahl, als den Druck mit diesem zweitägigen Warnstreik massiv zu erhöhen.“

Die Gewerkschaften rufen ihre Mitglieder dazu auf, am 7. Dezember in Potsdam zu demonstrieren. Anne Albers, Tarifvorstand der GEW in Berlin, betont: „Unsere Forderungen sind bei der hohen Inflation und dem niedrigen letzten Tarifabschluss mehr als angemessen.“ Kerstin Philipp, Landesvize der GdP, erklärte: „Wir werden nicht nachlassen, ehe man die Belastungen des öffentlichen Dienstes und die steigenden Kosten für alle endlich anerkennt.“ (Tsp)