Taxifahrer nimmt Polizei die Vorfahrt Zwei Polizisten bei Unfall in Berlin-Lichtenberg verletzt

Zwei Polizisten sind in der Nacht zu Samstag bei einem Unfall in Lichtenberg leicht verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei mit. Dabei soll ein 37-jähriger Taxifahrer gegen 1.45 Uhr an der Kreuzung Waldowallee, Ecke Rheinsteinstraße die Vorfahrt eines zivilen Polizeiwagens missachtet haben. Es kam zur Kollision.

Der Fahrer des Einsatzautos wurde am Schienbein verletzt. Er brauchte den Angaben zufolge jedoch keine ärztliche Behandlung. Seine Beifahrerin kam mit Schmerzen in der Brust zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Taxifahrer und sein Fahrgast blieben unverletzt. (Tsp)