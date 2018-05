So etwas passiert der Polizei Berlin nicht alle Tage: Sie fand einen vor 18 Jahren entlaufenen Kater und brachte ihn zu seinem Besitzer zurück. Das Tier wurde in einem verwahrlosten Zustand vergangenen Freitag bei der Polizei abgegeben. Es hatte durch klägliches Miauen auf einem Gehweg in Marienfelde auf sich aufmerksam gemacht.

Durch einen Chip konnte die Polizei seinen Besitzer ausfindig machen. Dieser hatte nicht mehr damit gerechnet, sein Haustier jemals wiederzusehen.

„Kimba“ war dem Besitzer vor 18 Jahren entlaufen – kurz nachdem dieser von München nach Berlin gezogen war. Nach einem Tierarztbesuch ist „Kimba“ wieder wohlauf. "Was „Kimba“ in den 18 Jahren gemacht hat, weiß nur er. Aber wir sind uns sicher: Es war das Abenteuer seines Lebens", schrieb die Polizei Berlin auf Facebook. (Tsp)