Im Gleisdreieckpark ist am Freitagabend wieder kräftig gefeiert worden – das berichten Passanten und Anwohner. Außerdem bot sich Parkbesuchern Samstagfrüh ein Bild der Verwüstung. Passanten berichten von einem „Teppich aus Glasscherben“, vor dem Brauhaus BRLO nahe der U-Bahnstation Gleisdreick. Der Weg sei teils unpassierbar und ein Metallpoller aus dem Boden gerissen gewesen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten Fotos gemacht.

Auch in einem anderen Teil des Parks, zwischen S-Bahn und Möckernstraße war Freitagabend viel los. Eine Frau, die nach 22 Uhr mit dem Rad durch den nördlichen Teil des Parks fuhr, berichtet von „mindestens 500 Jugendlichen“, die dort gefeiert hätten.

„Da sah es aus wie bei Rock am Ring nach dem ersten Tag“ sagt außerdem ein Anwohner, der am Samstagmorgen durch den Teil des Parks gejoggt ist. Als er eine Mitarbeiterin der Stadtreinigung auf die Verwüstung anspracht, habe diese gesagt, es sei eine „Instagramparty" gewesen, "die Polizei musste in der Nacht den Park räumen.“

Anwohner erzählen von mindestens zwei Polizeieinsätzen

Auf Nachfrage bestätigt die Polizei, dass es einen Einsatz im Park gegeben habe. Näheres zum Wo und Warum könne man noch nicht sagen, erklärt eine Pressesprecherin. Mehr Infos soll es im Laufe des Tages geben.

Ein Ehepaar, dass in der Flottwellstraße wohnt, direkt gegenüber vom BRLO, erzählt am Telefon von mindestens zwei Polizeieinsätzen im östlichen Teil des Parks in der Nacht zu Samstag. Gegen 22.30 seien Polizeiautos mit Blaulicht vorgefahren, hätten am Brauhaus geparkt und seien Richtung Schöneberger Wiese im südlichen Teil der Grünanlage gelaufen.

[290.000 Leute, 1 Newsletter: Den Tagesspiegel-Newsletter für Friedrichshain-Kreuzberg gibt's hier – voller Debatten, Ideen, Tipps und Terminen: leute.tagesspiegel.de]

Eine Stunde später seien die Beamten erneut in den Park gekommen und hätten den Bereich gegenüber des BRLO geräumt. Der Skaterpark und die umliegenden Flächen dort seien „komplett voller Menschen“ gewesen, berichtet das Anwohnerpaar.

Die Nachbarschaft streitet um Lösungen

Party und Polizeieinsatz im Park - „das passiert jetzt jedes Wochenende“, sagt der Betreiber des Gleisdreieck-Blogs, Matthias Bauer. Er ist selbst Parkanwohner. Der Bereich um den Skaterpark an der Flottwellstraße sei häufig Partyzone. Auch das Anwohnerpaar erzählt, dass die Polizei regelmäßig anrückt, um den Park zu räumen. Erst am Pfingstwochenende gab es Einsätze wegen Partyexzessen im Park – hier wurde sogar Feuer gelegt und es gab eine Schlägerei.

Auch der Müll sei ein ständiges Problem – nicht nur von den Feiernden, sondern auch von Picknickern. Samstagfrüh sei es wieder besonders schlimm gewesen. „So viel Scherben, Flaschen, Becher, riesige Tüten mit Essenresten. Es ist unvorstellbar“, erzählen sie.

Mehr zum Thema Großeinsätze in Berliner Parks Polizei geht gegen aggressive Gruppen vor

Auf der Nachbarschaftsplattform nebenan.de tauschen sich Nachbarn schon lange über die Zustände im Park aus. Manche fordern, den Park abends zu abzuschließen, wie das Tempelhofer Feld, andere schlagen eine „Rücksichtsoffensive“ vor, bei der Menschen ermahnt werden, den Park sauber zu hinterlassen oder auch nachts Sozialarbeiter in den Park zu schicken. Auch ausgewiesene Partyzonen werden diskutiert.